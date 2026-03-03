「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）先発した阪神の伊藤将司投手（２９）は、２回を投げ１安打１失点で降板した。初回、２死から鈴木の特大ソロを浴びたが、大谷、村上、岡本ら強力打線を相手に最少失点にまとめる投球。開幕ローテーション入りへアピールに成功した。初回、先頭で打席に立った大谷に対して初球、ブレーキを利かしたカーブでタ