Ë¡³ØÉôÀ¸¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤ÎÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ ¤¤¤í¤Ï¡×¡Ê¥¸¡¼¥ª¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬¡¢DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î1ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤50¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖË¡³ØÉô¤ËÄÌ¤¦19ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢Æó½½ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Î¡Ö½ã¿è¤ÊÁÇ´é¡×¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿188