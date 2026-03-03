アイドルグループ「ミリオン! 〜Million Heaven Tokyo〜」のメンバーで、観光地でのきわどい露出がSNSで話題の JカップアイドルBenjaminパクチーさんのFLASHデジタル写真集「Benjamin パクチーあなたに溺れていく」がリリースされました。【写真】Jカップバストが躍動するBenjaminパクチーさんJカップの規格外スタイルを誇るBenjamin パクチーさんを和の世界観で撮り下ろし。凛とした和装の奥に潜む色香、そして一転、息をのむ