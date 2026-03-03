北山発案の「お茶ポーズ」、全力ジェスチャーにSNSも歓喜野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が、試合中のベンチで見せた全力のジェスチャーがファンの爆笑を誘っている。MLB公式YouTubeが公開した映像で、吉田正尚外野手（レッドソックス）の本塁打後に見せた姿に、「なにしとんねんと思った」「これが最強ジャパンの空気感」といった反響が寄せられている。侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスとの