6日からチャイニーズタイペイ戦野球日本代表「侍ジャパン」は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に臨んだ。大谷翔平投手が「1番・指名打者」に座った注目の一戦。ファンの視線は選手ではない、一人の日本人に送られた。大谷は初球を引っかけて一ゴロ、2番の近藤健介外野手（ソフトバンク）が3球目で一ゴロとなった。続く3番の鈴木誠也外野手（カブス）がカウン