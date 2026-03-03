サンリオは、3月6日（金）〜7月12日（日）の期間、東京・田園調布にあった直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設を、東京・お台場にあるダイバーシティ東京 プラザ 2階にオープンする。【写真】「月刊いちご新聞」の歴史を体感！こだわり満載な「いちごのお家」の内装■サンリオファンから長年親しまれてた施設今回期間限定でオープンする「いちごのお家」は、サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」が昨年