持っている在留資格の種類が理由で将来、進学や就職の際に、制限に直面する可能性がある外国にルーツを持つ子どもたちがいます。外国人住民が群馬県内で最も多い伊勢崎市では今月、現状を知ってもらおうと講演会が開かれます。 伊勢崎市が今月２９日に開く講演会のタイトルは、「外国にルーツをもつ子どもたちの在留資格について」。講師は、日系ブラジル人三世として生まれ育ち、該当する子どもたちへの学習支援を行