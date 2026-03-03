現地３月３日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で、前回王者であり、大会最多９度の優勝を誇る中国女子代表がバングラデシュと対戦した。立ち上がりから相手を圧倒する中国だったが、なかなかゴールを奪えない。24分にはオウ・ソウがヘディングシュートでネットを揺らしたが、味方がファウルを取られて、得点は取り消される。それでも44分と45＋１分に立て続けにゴールを決めて２点リ