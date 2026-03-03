3日夜は月が地球の影に隠れる皆既月食が日本で観測できます。手軽な観測方法を聞きました。月が地球の影に隠れて起きる皆既月食。日本では、去年9月以来です。太陽光の中でも赤い光だけは、地球の大気を通り抜けるため、月は「赤胴色」と呼ばれる赤色に輝きます。撮影のポイントを聞きました。■呉市かまがり天体観測館山根弘也 館長「一番気軽なのは双眼鏡ですね。 ただ、双眼鏡を手持ちでやると手で双眼鏡持ちながら携帯持ちな