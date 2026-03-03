緑花活動で功績があった周南市の団体に山口放送みらい財団から3日、表彰状が贈られました。山口放送みらい財団では毎年、地域の緑花活動などに積極的に取り組む団体に対して優良団体表彰とモデル団体の指定を行っています。今年度、優良団体の表彰を受けたのは周南市戸田で地域活性化に取り組む「戸田地区コミュニティ推進協議会」で土屋晴巳会長に山口放送みらい財団の横道秀彦 理事長から表彰状が贈られました。「戸田地区コミュ