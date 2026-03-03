東日本大震災からことしで15年を迎えます。当時の復旧・復興支援をきっかけに交流が続く福島市から山口市にことしもハナモモが届きました。山口市の中原中也記念館などに届いたのは福島市のハナモモの木です。2011年、東日本大震災が起きた際、山口市は復旧復興支援として福島市に職員を派遣したほか、物資を送るなどしました。ハナモモは、そのお礼として震災翌年から送られているものです。8年前には人事交流も始まり、いまも市