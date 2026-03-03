３月３日は桃の節句。広島市内の幼稚園でひなまつり会が開かれました。 中区の安田幼稚園では、約２００人の園児たちが桃の節句をお祝いしました。 ひなまつりは子どもが病気をせず、すくすくと育つようにとひな人形を飾って願う行事です。 園児たちが手作りしたひな飾りが並べられるなか、お内裏さまとおひなさまが登場し園児たちは大喜び！ 園児「楽しかった」「お内裏さまとおひなさまが来たところ」 園児たちは二人にひな