下関市の造船所で建造された大型巡視船が3日、海上保安庁に引き渡されました。新しい巡視船は尖閣諸島の領海警備や海上犯罪の取り締まりなどに当たるということです。大型巡視船「かんばい」は全長およそ134メートル、総トン数およそ6千トンでおよそ203億円かけて建造されました。下関港で行われた引き渡し式では「かんばい」を建造した三菱造船の上田伸社長から海上保安庁の瀬口良夫長官に引渡書が手渡されました。「かんば