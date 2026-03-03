広島電鉄は循環線が開業する３月２８日に路面電車のダイヤを改正します。 広島駅と広島港を結ぶ１号線では、平日朝のラッシュ時間帯に２０本運行していた大型車両を６本増やします。 また１号線で実証運行していた「快速便」を１号線と広島駅と広電宮島口を結ぶ２号線で本格運行します。広島駅から紙屋町東までの所要時間が１分短縮されるということです。 今回のダイヤ改正は駅前大橋ルート開業後、広島駅の乗降客数が増