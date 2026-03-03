諫早市で建設中の本明川ダムの現場が報道陣に初めて公開されました。 九州で初めての工法で作られ環境負荷の低減や工期の短縮につながるということです。 （工事の説明） 「転流工といって、ダムを横断する水路の構築を行っている」 1957年の諫早大水害では本明川の氾濫で630人の死者・行方不明者が出ました。 ダムは本明川の洪水対策などのため、「国土交通省九州地方整備局」によって去年から建設工事が進められ