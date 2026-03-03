ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は2日目を終えた。村岡賢人（36＝岡山）が手にしたエンジンは今節出場の中で2連対率No.1を誇る20号。その動きは本物だ。初日の2走は2着2本。スタートしてから伸びて行く雰囲気の足で接戦もしのいだ。そして2日目4Rは2コースからイン佐々木にプレッシャーをかけて再び2着を確保した。「他の艇よりは進んでいる感じがありました。全体的に余裕がありますね。