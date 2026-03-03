3月3日のひなまつりを複雑な思いで迎える人がいます。15年前、熊本市で殺害された当時3歳の清水心（ここ）ちゃん。15回目の命日となる3日、母親の真夕さんが胸の内を語りました。 朝、熊本市の寺で営まれた法要。無邪気な笑顔で写真に写っているのは清水心ちゃん。手を合わせているのは母親の真夕さん（53）です。■心ちゃんの母清水真夕さん「生きていれば心は18歳。今年高校を卒業した年です。心が亡くなってから、私は娘の