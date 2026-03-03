【ワシントン＝池田慶太】ロイター通信は２日、米当局者の話として、パキスタン南部カラチにある米国領事館が１日にデモ隊に襲撃され、米海兵隊員が群衆に向けて発砲したと報じた。外交拠点での武力行使は異例で、パキスタン国内の緊張を高める可能性があると伝えている。抗議デモは米軍とイスラエル軍によるイランの最高指導者アリ・ハメネイ師殺害を受けて行われた。一部が暴徒化し、領事館の敷地内に侵入した。この混乱で１