◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、強化試合・阪神戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。注目の第1打席は初球のカーブを引っ掛け一ゴロに倒れた。迎えた第2打席も二ゴロに倒れた。ここまで快音がない大谷の第2打席。マウンドには2メートル3と長身の阪