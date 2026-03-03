◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点リードの３回１死二塁で迎えた２打席目は２打席目は二ゴロに倒れた。右腕ラグズデールのカウント１―２から１３２キロのカーブに泳がされた。第１打席は一ゴロ。これで前日のオリックス戦から５打数ノーヒット、１三振と快音は響いていない。大谷はこれが侍１