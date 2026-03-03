AOKIは2月27日、「AOKIららテラス 武蔵小杉店」(神奈川県川崎市)をオープンした。AOKIららテラス 武蔵小杉店同社では「スーツのAOKI」から「LIFE&WORK STYLEのAOKI」への変革を掲げており、今回の出店は旗艦店である銀座本店の全面リニューアルに続く新たな店舗戦略の一環となる。新フォーマットを採用する店舗ではビジネスカジュアルやレディースの売場面積を拡大し、幅広いライフシーンに対応するアイテムを取りそろえる。店