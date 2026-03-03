くりぃむしちゅー・有田哲平が３日、都内で行われた映画「放送禁止ぼくの３人の妻」（１３日公開、長江俊和監督）の完成披露上映会に出席した。大家族、ストーカー、隣人トラブルなどをテーマに「ある事情で放送が中止となったＶＴＲを再編集し放送する」という設定のフェイクドキュメンタリーシリーズ。過去にテレビ版、劇場版の計１０本が放送・公開されている。９年ぶりの新作となる本作は、一夫多妻制を題材としている。