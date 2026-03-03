【モデルプレス＝2026/03/03】女優の高畑充希が3月3日、都内で行われた映画「ウィキッド 永遠の約束」（3月6日公開）の舞台挨拶付き日本語吹替版最速上映イベントに、共演の清水美依紗、海宝直人、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァとともに出席。高畑は1月28日に第1子誕生を発表してから初の公の場となった。【写真】第1子出産後初の公の場 34歳女優のスタイル抜群ショット◆高畑充希「映像を観ながら泣かないように頑張って