【モデルプレス＝2026/03/03】9人組アイドルグループ・MORE STARの萩田そらが2日、自身のInstagramストーリーズを更新。ファンからの質問に返答し、絶賛の声が寄せられている。【写真】172cm人気女性アイドルの全身ショット◆萩田そら、高身長女子からの質問に回答萩田はInstagramストーリーズにて質問を募集。ファンから「170cm前後の高校生女（成長中）なのですが高身長を活かせるファッションポイントとかありますか」と質問が