社民党副党首のラサール石井参院議員が、2026年3月23日開票予定の社民党党首選に立候補することを表明した。3日にラサール氏の事務所スタッフのXが伝えた。ラサール氏は、社民党のイメージを「明るくほがらかに前向き」なものに変えていきたいと意欲を示した。「みんなガンガンと言い合って議論ができる、風通しの良い社民党を」ラサール氏の事務所スタッフのXは、「社民党の党首選に、ラサール石井が立候補を決めました！」と報告