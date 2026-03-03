ホストクラブへの借金がある女性を、マカオの性風俗店に紹介したとして、スカウトグループの幹部の男が逮捕されました。 【写真を見る】ホストに借金がある女性を“マカオの性風俗店”に紹介した疑い 名古屋の31歳男を逮捕 スカウトグループ｢ラッシュ｣の幹部 逮捕されたのは、名古屋市中区の職業不詳、日下慶洋容疑者31歳です。 警察によりますと、日下容疑者はおととし8月、当時19歳の女性を中国のマカオにある性