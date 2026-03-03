岐阜県高山市が大手旅行予約サイトのレビューをもとにした「世界で最も居心地の良い都市10選」に選ばれました。「居心地の良い」といえば、愛知県田原市も目指すところです。 【写真を見る】“日本一新しい温泉”伊良湖温泉 知名度UPに苦戦も“食べられる温泉”で地元を盛り上げる ｢温泉塩｣が新たな観光資源に 愛知･田原市 渥美半島の先端に2020年11月に湧き出た「伊良湖温泉」。市は「日本一新しい温泉」とPRしています。