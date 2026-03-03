「食品強化型のドン・キホーテ」の1号店が4月、愛知県あま市に出店することになりました。 【写真を見る】おにぎり1個85円 惣菜は100～200円 ｢食品強化型のドン・キホーテ｣1号店 愛知･あま市に4月オープン “ロビン・フッド” 「ドン・キホーテ」の運営会社が新たに展開するのは、買い物を「楽に楽しく」を目指し「食品強化型のドン・キホーテ」と位置づけた、その名も“ロビン・フッド”。