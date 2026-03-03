欧州株下げ幅拡大、独ＤＡＸ３．２８%安 東京時間19:08現在 英ＦＴＳＥ100 10520.10（-260.01-2.38%） 独ＤＡＸ23808.13（-829.87-3.28%） 仏ＣＡＣ40 8182.10（-212.22-2.47%） スイスＳＭＩ 13457.20（-376.90-2.69%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:08現在 ダウ平均先物MAR 26月限48151.00（-794.00-1.62%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6767.75