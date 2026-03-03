ユーロ圏ＣＰＩ速報値は予想上振れも、ユーロ買い反応みられず＝ロンドン為替 ２月ユーロ圏ＣＰＩ速報値は前年比+1.9％と前回１月+1.7％から上振れた。コア前年比も+2.4％と前回の+2.2％からインフレが加速した。ただ、発表後もユーロ相場の上値は重く、買い反応はみられなかった。 EUR/USD1.1603EUR/JPY183.03EUR/GBP0.8722