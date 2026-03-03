―昨年、第73回サン・セバスティアン国際映画祭のコンペティション部門に正式招待された『災 劇場版』。WOWOWで放送した連続ドラマを大胆に再構築し、全く異なる「恐怖」を描く作品として生まれ変わったサイコ・サスペンス映画として話題を集めています。【STORY】家族や進路に悩む女子高生、ある過去を抱えた運送業の男、冴えないショッピングモールの清掃員と理容師、負債を抱えた旅館の支配人、平凡な主婦。ある日、彼らのささ