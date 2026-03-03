先月、上市町で見つかったフクロウの死骸から、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたことが分かりました。富山県は感染拡大防止のため、あすから県内の養鶏場で消石灰による緊急消毒を行います。陽性が確認されたのは、先月27日に上市町で見つかったフクロウ1羽の死骸です。県の簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応が出て、きのう環境省が遺伝子検査を行った結果、感染力が高い高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認