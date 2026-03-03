米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、イランに滞在する邦人の一部が3日、日本政府が手配したバスで首都テヘランから隣国への退避を始めた。イラン在留邦人は約200人で、希望者数人がバスに乗り込んだ。外務省が明らかにした。日本政府は2日にも、イランによる報復攻撃が続くイスラエルの中部テルアビブから、希望した邦人5人をバスで隣国ヨルダンに退避させた。茂木敏充外相は3日の記者会見で「現地の状況や邦人のニー