カニが詰まった弁当に、帯広名物の豚丼も。ジェイアール名古屋タカシマヤの名物「春の大北海道展」が3日から始まりました。去年は20万人が訪れた人気イベントで、今年はメインバイヤーが入社5年目の齋藤駿(27)さんに変わりました。齊藤さん：「大きな売り上げのある祭事ですし、お客さまからの期待も大きいので、プレッシャーはやっぱりかかっています」若さを生かして新店舗を開拓し、9店舗が初出店。そ