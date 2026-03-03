愛知県は3日、3月末で任期満了のために退任する林全宏副知事(64)の後任として、4月1日付で川原馨教育長(62)を起用すると発表しました。川原氏は人事局長や総務局長を歴任し、2025年4月から教育長を務めています。また、3月末で任期満了となるトヨタ自動車出身で元衆院議員の古本伸一郎副知事(60)については再任となり、4日の2月定例議会で追加議案を議会に提出し同意を求める方針です。