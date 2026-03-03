今回登場するのは、“アーティスト山口一郎の愛着と経年変化”というテーマのもとで製作された、細部の質感にまでこだわった2種のフロントパネル。デザインの着想源になったのは、実際に山口の日常を囲む愛用品たち。下部には「YI（Yamaguchi Ichiro）」のロゴが入る。 （関連：【画像あり】デザインのモチーフは山口一郎の愛用品） 明治八年創業の日本で一番古い歴史をもつ手作り茶筒の老舗・京都「開化