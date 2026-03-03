○横河電 [東証Ｐ] 発行済み株式数の4.25％にあたる1142万3300株の自社株を消却する。消却予定日は3月13日。 ○山九 [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.12％にあたる256万8508株の自社株を消却する。消却予定日は3月16日。 ［2026年3月3日］ 株探ニュース