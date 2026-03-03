―優待実施企業の半分以上が集中、多種多様な優待内容で選択肢も豊富― 2月27日に5万8850円と連日で最高値を更新した日経平均株価だが、3月に入り米国とイスラエルによるイランへの攻撃や、それに伴う中東情勢の緊張感の高まり、更には原油価格の急騰などを受けて大幅安のスタートとなった。外部環境の先行き不透明さから、目先は情勢の変化をにらみながらの神経質な展開も予想されるなか、注目したいのは投