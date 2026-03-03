世界5大ウイスキーに数えられるジャパニーズウイスキー。鹿児島市のバー「B.B.13 BAR」の山脇オーナーは、焼酎造りで培われた蒸留技術と多様な樽が使えることが鹿児島ならではの個性を生むと語る。その魅力を枕崎市の火の神蒸溜所が新設したビジターセンターで体感できる。モルトとグレーンを同じ施設で造る珍しい蒸留所。巨大な樽貯蔵庫、修理工房も公開。さらに世界