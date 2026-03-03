3日夜は、地球の影に満月が隠れる皆既月食です。国立天文台によりますと月が欠け始めるのは、午後6時50分頃ということです。皆既月食は、太陽と地球、月が一直線に並び、月が地球の影に隠れて暗く見える現象です。満月がすっぽりと地球の影に入るのはこのあと午後8時4分頃から午後9時3分頃。鹿児島地方気象台によりますと県内はこのあともよく晴れて、皆既月食を綺麗に見られるチャンスがありそうです。3日夜を逃すと次の