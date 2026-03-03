◇2026WBC強化試合 侍ジャパン-阪神(3日、京セラドーム)WBC前最後の強化試合に臨んでいる侍ジャパン。戦況とともに、ファンからは“新パフォーマンス”にも注目の声があがっています。2023年の前回大会では、ヌートバー選手を中心に「ペッパーミル」パフォーマンスが定着。新語・流行語大賞にもノミネートするなど、全国的に話題となりました。壮行試合までは、牧秀悟選手と森下翔太選手が新パフォーマンスを考案。しかし、納得い