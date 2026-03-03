強豪校として知られる流通経済大学の男子サッカー部員が違法薬物を使用した疑いがあるとして大学が会見を開き、謝罪しました。流通経済大学片山直登学長「関係者の皆様に対し、心より深くおわび申し上げます」 流通経済大学によりますと、先月、茨城県龍ケ崎市を拠点とする男子サッカー部で違法薬物を使用している疑いがあるとの情報提供を受け複数の部員に薬物の簡易検査を行ったところ、1人から陽性反応が出たということです。