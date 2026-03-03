サッポロビールは3日、『ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶』と『ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350 12缶美麗カートン』を数量限定で発売した。【画像】矢沢あい、新しい一歩を踏み出す門出の瞬間をデザインヱビスビールは、明治時代より展開されていたヱビスビールの美人画を現代的にアップデートしたデザイン缶を昨年2度発売し、好評だった。今回は、日本を代表する漫画家の一人・矢沢あい氏とコラボレ