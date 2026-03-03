荒尾市の病院で見舞いに訪れた女性の財布から現金を盗んだとして、福岡県大木町の医師、有田行正容疑者（43）歳が再逮捕されました。警察によりますと有田容疑者は2025年7月16日に荒尾市内の病院で勤務中、入院している家族の見舞いに来ていた女性の財布から現金5000円を盗んだ疑いがもたれています。 有田容疑者は2026年1月から2月にかけ、同様の事件で3回逮捕されていて、そのうち2件は不起訴処分となっています。事件のニュ&