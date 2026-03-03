【バルセロナ共同】欧州連合（EU）統計局が3日発表したユーロ圏21カ国の2月の消費者物価指数（速報値）は、前年同月比1.9％上昇した。サービス価格の上昇などが影響し、伸び率は前月から0.2ポイント拡大した。ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行（ECB）が目指す2％前後の水準で推移する。だが、中東地域で紛争が長期化すれば、エネルギー価格上昇を通じてインフレが加速する可能性がある。品目別では「サービス」が3.4％上