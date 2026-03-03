「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が初回に先制のソロを左翼席へたたき込んだ。カウント２−１からの４球目だった。１４１キロを完璧に捉えると、打った瞬間に確信。飛距離１３０メートルの特大弾となり、ベンチで大谷翔平も両手を広げて歓喜した。悠然とダイヤモンドを一周した鈴木。途中では北山が考案したお