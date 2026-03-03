EXILEは3日、LDHの有料会員サイトなどで生配信を行い、4月に開催する東京ドーム公演「THE REASON〜PERFECT YEAR Special〜」に、オリジナルメンバーのMATSU（50）USA（49）MAKIDAI（50）が出演すると発表した。3人は結成時から在籍し、15年限りでパフォーマー活動を引退していた。3人が東京ドームのステージにそろうのは22年12月以来約3年ぶりとなる。MATSUは「このステージにもう1度立てることが本当に幸せです。支えてくれたす