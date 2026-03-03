阪神との強化試合今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行った。前日のオリックス戦ではナインが“お茶ポーズ”を披露。大谷翔平選手（ドジャース）からの無茶ぶりで、北山亘基投手（日本ハム）が考案したと判明していたが、鈴木誠也外野手（カブス）の先制ソロで新しいポーズがお披露目となった。初回2死から、鈴木が左翼5