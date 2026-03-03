浜名湖ボートの「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」は３日、予選３日目が行われた。金田諭（４７＝埼玉）は６Ｒ、２コースからコンマ１４のトップスタートを決めてジカまくり。１１Ｒもインからしっかり逃げて連勝。５戦３勝２着１本３着１本のオール３連対をキープし、得点率３位で予選最終日に臨む。「インから伸び返したし、行き足はいいと思います。いろいろペラは調整したが、今の方向性がパンチがある。この方向