川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は４日、開幕する。森且行（５２＝川口）は、前節の浜松ＳＧ・全日本選抜で準決勝戦に進んだが４着で優出ならず。最終日も７着で節間未勝利に終わった。「浜松でシリンダーを替えて１走は良かったが、その後は良くなかった。シリンダーは戻して定期でロッドを替えた」と整備を施した。エンジン面だけでなく、足周りも気がかりで「通常マフラーだと跳ねはないが、地元の